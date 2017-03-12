Ан завоевал бронзу ЧМ по шорт-треку на дистанции 3000 м

На дистанции 3000 м в рамках чемпионата мира по шорт-треку в Роттердаме (Нидерланды) победы одержали голландец Шинки Кнегт и кореянка Сук Хи Шим. Шестикратный олимпийский чемпион россиянин Виктор Ан финишировал третьим.
Чемпионами мира в многоборье стали британка Элиза Кристи и южнокореец И Ра Сео. Ан занял седьмое место, Семён Елистратов – 12-е, Софья Просвирнова – 13-й, Екатерина Константинова – 15-й. Об этом сообщает агентство «Весь спорт».
Шорт-трек. Чемпионат мира. Роттердам, Нидерланды
Мужчины. 3000 м
1. Шинки Кнегт (Нидерланды).
2. И Ра Сео (Южная Корея).
3. Виктор Ан (Россия).
Многоборье
1. И Ра Сео (Южная Корея) – 81.
2. Шинки Кнегт (Нидерланды) – 73.
3. Самуэль Жирар (Канада) – 37…
7. Виктор Ан (Россия) – 23…
12. Семён Елистратов (Россия) – 5.
Женщины. 3000 м
1. Сук Хи Шим (Южная Корея).
2. Чжи Ё Ким (Южная Корея).
3. Элиза Кристи (Великобритания).
Многоборье
1. Элиза Кристи (Великобритания) – 89.
2. Марианна Сен-Желай (Канада) – 68.
3. Сук Хи Шим (Южная Корея) – 52…
13. Софья Просвирнова (Россия)…
15. Екатерина Константинова (Россия).