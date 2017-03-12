Ан завоевал бронзу ЧМ по шорт-треку на дистанции 3000 м

На дистанции 3000 м в рамках чемпионата мира по шорт-треку в Роттердаме (Нидерланды) победы одержали голландеци кореянка. Шестикратный олимпийский чемпион россиянинфинишировал третьим.Чемпионами мира в многоборье стали британкаи южнокореец. Ан занял седьмое место,– 12-е,– 13-й,– 15-й. Об этом сообщает агентство «Весь спорт».1. Шинки Кнегт (Нидерланды).2. И Ра Сео (Южная Корея).3. Виктор Ан (Россия).1. И Ра Сео (Южная Корея) – 81.2. Шинки Кнегт (Нидерланды) – 73.3. Самуэль Жирар (Канада) – 37…7. Виктор Ан (Россия) – 23…12. Семён Елистратов (Россия) – 5.1. Сук Хи Шим (Южная Корея).2. Чжи Ё Ким (Южная Корея).3. Элиза Кристи (Великобритания).1. Элиза Кристи (Великобритания) – 89.2. Марианна Сен-Желай (Канада) – 68.3. Сук Хи Шим (Южная Корея) – 52…13. Софья Просвирнова (Россия)…15. Екатерина Константинова (Россия).