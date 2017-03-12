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Лыжник Нортуг не выступит в финале Кубка мира в Канаде

12 марта 2017, воскресенье. 22:10. Другие
Двукратный олимпийский чемпион Петер Нортуг не выступит на заключительном этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который пройдёт в Квебеке 17-19 марта. По информации телеканала TV2, Нортуг не будет включён в состав норвежской сборной на финал кубкового сезона, хотя ранее лыжник заявлял о своём желании выступить в Канаде.

«Я хочу бежать в Канаде. Посмотрим, как всё будет, но я наверняка попаду в состав. Этот тур хорошо мне подходит, и моя форма на подъёме», – говорил Нортуг.

Официально состав сборной Норвегии на этап ещё не объявлен. Но ранее сообщалось, что другой норвежец Мартин Сундбю, который досрочно выиграл общий зачёт Кубка мира, также намерен пропустить финальный этап.
Источник: TV2 Сообщить об ошибке
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Петер Нортуг
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12 марта 2017, воскресенье
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