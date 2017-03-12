Лыжник Нортуг не выступит в финале Кубка мира в Канаде

Двукратный олимпийский чемпионне выступит на заключительном этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который пройдёт в Квебеке 17-19 марта. По информации телеканала TV2, Нортуг не будет включён в состав норвежской сборной на финал кубкового сезона, хотя ранее лыжник заявлял о своём желании выступить в Канаде.«Я хочу бежать в Канаде. Посмотрим, как всё будет, но я наверняка попаду в состав. Этот тур хорошо мне подходит, и моя форма на подъёме», – говорил Нортуг.Официально состав сборной Норвегии на этап ещё не объявлен. Но ранее сообщалось, что другой норвежец, который досрочно выиграл общий зачёт Кубка мира, также намерен пропустить финальный этап.