Тренер сборной России по биатлону помог швейцарцу заменить лыжу в ходе эстафеты
13 марта 2017, понедельник. 00:03.
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Тренер сборной России по биатлону помог швейцарскому спортсмену Серафину Вистнеру
после поломки лыжи в ходе смешанной эстафеты на 8-м этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия), сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) на своей странице в «Твиттере».
Вистнер сломал лыжу в ходе четвёртого этапа гонки. Оказавшийся рядом тренер российской команды помог спортсмену заменить повреждённую лыжу, после чего швейцарец продолжил гонку.
Фото доступно в «Твиттере»
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