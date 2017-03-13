Тренер сборной России по биатлону помог швейцарцу заменить лыжу в ходе эстафеты

Тренер сборной России по биатлону помог швейцарскому спортсменупосле поломки лыжи в ходе смешанной эстафеты на 8-м этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия), сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) на своей странице в «Твиттере».Вистнер сломал лыжу в ходе четвёртого этапа гонки. Оказавшийся рядом тренер российской команды помог спортсмену заменить повреждённую лыжу, после чего швейцарец продолжил гонку.