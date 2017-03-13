CAS вынес решение о пожизненной дисквалификации Сергея Португалова

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) вынес решение о пожизненной дисквалификации, сообщает Rusathletics.Бывший заместитель директора Всероссийского научно-исследовательского института физической культуры и спорта признан виновным в нарушении нескольких статей антидопинговых правил ИААФ: 32.2 (f) «Обладание запрещённой субстанцией или методом», 32.2 (g) «Распространение или попытка распространения запрещённой субстанции или метода», 32.2 (h) «Назначение или попытка назначения запрещённой субстанции или метода».10 марта 2017 года CAS вынес решение о пожизненной дисквалификации Португалова. Дисквалификация вступила в силу с момента вынесения решения.