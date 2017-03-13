Саносян: матчи с Португалией дали очень много полезного опыта

Нападающий МФК «Спартак»поделился впечатлениями от участия в двух товарищеских матчах в составе молодёжной сборной России со сверстниками из Португалии. В первом матче подопечные Сергея Скоровича уступили со счётом 2:4, во второй встрече была зафиксирована ничья — 4:4.«Возможно, сказался очень трудный длительный перелёт, после которого мы чувствовали себя не в своей тарелке. Также были не совсем готовы к португальской площадке, которая состояла из непривычного для нас композитного материала. Как нам объяснили, классический паркет здесь стелить бесполезно, так как в этом регионе очень большая влажность. Хозяева здорово применяли прессинг и действовали очень быстро, мы же в свою очередь старались делать передачи исключительно в ноги, так как, повторюсь, паркет был тяжёлым.После первой игры тренерский штаб разобрал все наши ошибки, а также объяснил, как правильно выходить из-под прессинга, но начало матча вновь осталось за соперником. Мы быстро влезли в «минус три», но затем сумели переломить ход игры и выйти вперёд. Обидно, что португальцы сравняли счёт в самом конце матча, но если убрать стартовый отрезок игры, то действовали мы весьма неплохо. Если подвести общий итог, то матчи с Португалией дали нам очень много полезного опыта. Мы провели два качественных спарринга на переполненной арене с очень сильным соперником и добились неплохого результата. Побольше бы таких игр», — цитирует Саносяна официальный сайт «Спартака».