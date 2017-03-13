Мужская и женская сборные РФ завоевали серебро ЧМ по кёрлингу среди глухих

Мужская и женская сборные команды России стали серебряными призёрами чемпионата мира по кёрлингу среди глухих в Сочи. За мужскую сборную России выступали. В состав женской команды вошли. В финальных матчах российские команды уступили соперникам из Китая.«Я поздравляю женскую и мужскую команды России, которые завоевали серебряные медали чемпионата мира. Наши сборные показали хороший уровень игры и уже с первых игр кругового турнира были лидерами в турнирной таблице. Я поздравляю спортсменов и весь тренерский штаб с успешным выступлением на главном старте в сезоне и надеюсь, что в следующем году вы сможете не только повторить этот успех, но и улучшить свой результат, заняв первые места», — цитирует президента Федерации кёрлинга Россииофициальный сайт ФКР.