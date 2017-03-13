Куклева: для сборной России 14-е место Виролайнен и Волкова — это не результат

Олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира российская биатлонисткапрокомментировала выступлениев синглмиксте на этапе Кубка мира в Контиолахти. Они заняли 14-е место.«Хорошо помню финский Контиолахти. Много раз выступала там на Кубке мира. К тому же в 1999 году в Контиолахти состоялся чемпионат планеты. Правда, из-за морозов тогда многие старты перенесли в другое место. Там есть сложные затяжные подъёмы, длинные спуски. А перед подходом к огневому рубежу – равнина. На этой трассе везде надо работать.Для сборной России 14-е место в синглмиксте — это, конечно, не результат. Нам всегда нужно стремиться к медалям. Отмечу, что эта дисциплина требует большой концентрации. Ты только пробежал свой этап, как вскоре снова нужно отправляться на дистанцию. В одиночной смешанной эстафете очень важно быть в хорошей форме», — цитирует Куклеву «Тюменская арена».