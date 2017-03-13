Путин предложил Карякину войти в новый состав Общественной палаты
13 марта 2017, понедельник. 11:50.
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин
в своём «твиттере» сообщил, что президент России Владимир Путин
предложил ему войти в новый состав Общественной палаты Российской Федерации.
«В соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 г. №32-ФЗ „Об Общественной палате Российской Федерации“ предлагаю вам войти в новый состав Общественной палаты РФ. О Вашем решении прошу сообщить по адресу: Москва, Кремль», — говорится в документе.