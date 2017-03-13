Путин предложил Карякину войти в новый состав Общественной палаты

Российский гроссмейстерв своём «твиттере» сообщил, что президент Россиипредложил ему войти в новый состав Общественной палаты Российской Федерации.«В соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 г. №32-ФЗ „Об Общественной палате Российской Федерации“ предлагаю вам войти в новый состав Общественной палаты РФ. О Вашем решении прошу сообщить по адресу: Москва, Кремль», — говорится в документе.