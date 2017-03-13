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175 лет назад 2016
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Ниггли: важно, что Виталий Мутко больше не министр спорта

13 марта 2017, понедельник. 13:38. Другие
Генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли, выступая на симпозиуме агентства в Лозанне, сообщил, что допинговый скандал с Россией дестабилизировал спортивное сообщество, а также рассказал о прогрессе в восстановлении статуса РУСАДА.

«Всё, что случилось в России, дестабилизировало мировое спортивное сообщество. Конечно, никто этому не рад, но такова реальность, мы имеем, что имеем. Можно говорить, что вся эта ситуация, всё, что произошло, позволило нам определиться с нашими приоритетами, с тем, куда мы должны двигаться. Мы должны усилить работу с информаторами, мы должны пересмотреть программу аккредитации лабораторий, мы должны развивать систему ADAMS, нужно пересмотреть структуру управления нашего агентства.

Развитие исследовательского направления – ключевое для ВАДА. Расследования Паунда и Макларена доказали, что это важнейшая часть борьбы с допингом. Наш отдел расследований, который возглавляет Гюнтер Юнгер, уже расширен с двух до шести человек. И в будущем мы будем только усиливать это направление, расследований будет больше.

Если говорить подробно о прогрессе, который мы наблюдаем в России, то нужно сказать, что с 18 ноября 2015 года, когда РУСАДА было признано не соответствующим мировому антидопинговому кодексу, агентство активно работает с нами, с UKAD. Важно, что у нас работают в России два эксперта, важно, что член Совета Европы вошёл в руководство РУСАДА, важно, что Виталий Мутко больше не министр спорта, что Юрий Нагорных и Наталья Желанова более не работают в министерстве спорта. Важно, что в 2016 году UKAD провело в России качественную программу тестирования.

Конечно, мы воодушевлены недавними словами Владимира Путина, мы видим, что сознание меняется в России, мы наблюдаем совсем другой подход к вопросу», — цитирует Ниггли «Р-Спорт».
Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
Теги
Виталий Мутко Владимир Путин Юрий Нагорных ВАДА Допинг
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