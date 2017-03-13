М. Фуркад вошёл в состав сборной Франции на этап Кубка мира в Норвегии

Тренерский штаб сборной Франции по биатлону огласил состав команды на заключительный этап Кубка мира, который пройдёт в Хольменколлене (Норвегия) 17-19 марта. В частности, в заявку вошёл победитель общего зачёта Кубка мира Мартен Фуркад, сообщает Nordic Magazine.
Биатлон. Этап Кубка мира. Хольменколлен. Состав сборной Франции
Мужчины: Мартен Фуркад, Симон Фуркад, Жан-Гийом Беатрикс, Кентен Фийон-Майе, Фабьен Клод, Симон Детьё.
Женщины: Анаи Бескон, Анаис Шевалье, Селия Эмони, Жюстин Брезаз, Мари Дорен-Абер, Энора Латюльер, Жулия Симон.