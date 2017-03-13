Карякин согласился войти в новый состав Общественной палаты

Российский гроссмейстер Сергей Карякин сообщил, что ответил согласием на предложение президента России Владимира Путина войти в новый состав Общественной палаты.
«Я принимаю предложение по нескольким причинам. Я очень уважаю Владимира Путина и как сильного президента, и как человека, который многое делает для развития шахмат, посещает турниры, поддерживает шахматистов. С учётом того, что предложение получил лично от него, отказываться считаю неправильным. К тому же я как профессиональный шахматист считаю необходимым популяризовать свой вид спорта, где бы ни находился», — цитирует Карякина RT.