Стал известен состав сборной Норвегии на этап КМ по биатлону в Хольменколлене

Тренерский штаб сборной Норвегии по биатлону огласил состав команды на заключительный этап Кубка мира, который пройдёт в Хольменколлене с 17 по 19 марта, сообщает официальный сайт Федерации биатлона Норвегии.
Биатлон. Этап Кубка мира. Хольменколлен. Состав сборной Норвегии
Женщины: Тириль Экхофф, Марте Олсбу, Кайя Вёйен Николайсен, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Каролин Эрдаль.
Мужчины: Уле-Эйнар Бьорндален, Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Эмиль Хегле Свендсен, Ветле Шоста Кристиансен, Хенрик Л’Абе-Лунд, Фредрик Ессбакк, Кристоффер Лангойен Шельвик.