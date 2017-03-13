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РУСАДА ищет гендиректора через интернет-портал поиска работы

13 марта 2017, понедельник. 17:42. Другие
Российское антидопинговое агентство разместило объявление о поиске генерального директора на портале поиска работы HeadHunter. Согласно содержащейся в объявлении информации заработная плата руководителя РУСАДА будет составлять 140 тыс.рублей.

«Основная задача генерального директора — обеспечение целостности, независимости и объективности агентства, наличие возможностей и ресурсов для защиты основополагающего права российских спортсменов и спортсменов других стран на участие в спортивных соревнованиях, свободных от допинга, и гарантия реализации агентства эффективных программ обнаружения, сдерживания и профилактики использования допинга, пропорциональных риску использования допинга в российском спорте», — говорится в объявлении.

В объявлении также отмечаются особые условия для кандидата, который «не должен быть замешан в неэтичном поведении (моральном, социальном, спортивном или финансовом), иметь какой-либо конфликт интересов по вопросам борьбы с допингом (спортивный, деловой, финансовый, СМИ) или каким-либо образом давать повод сомневаться в способности осуществлять этичное и объективное руководство организацией».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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