Макларен: многие говорят, что Родченков — криминальная персона, но это не так

Глава независимой комиссии ВАДА Ричард Макларен, чей доклад о допинге в России послужил толчком к многочисленным дисквалификациям российских атлетов, отметил, что полностью доверяет показаниям бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, которые стали основополагающими для расследования Макларена.
«Хочу немного сказать о докторе Родченкове. Многие говорят, что не доверяют ему, что он криминальная персона. Но это не так. Почему мы ему поверили? Было две фундаментальные причины: во-первых, он бы потерял визу в том случае, если бы говорил неправду; во-вторых, его показания нашли отражение в нашем расследовании. Я думаю, что он был правдив с нами в рамках моего мандата. При этом Родченков был и всё ещё остается под контролем ФБР», — приводит слова Макларена ТАСС.