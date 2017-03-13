Зеппельт: пожизненно дисквалифицированный Португалов работает с хоккеистами

Немецкий журналист, автор фильмов о допинге в российской лёгкой атлетике, на ежегодном симпозиуме ВАДА в Лозанне заявил, что докторв каждодневном режиме работает с хоккеистами в Москве. Хотя накануне стало известно, что бывший заместитель директора Всероссийского научно-исследовательского института физической культуры и спорта (ВНИИФК) Португалов, фигурант допингового скандала с участием Всероссийской федерации лёгкой атлетики, был пожизненно дисквалифицирован Спортивным арбитражным судом за нарушения антидопинговых правил.«Сегодня я получил информацию от спортсмена-информатора, что пожизненно дисквалифицированный Португалов в Москве в каждодневном режиме работает с хоккеистами, — приводит слова Зеппельта «Р-Спорт».