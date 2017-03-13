Бьорген: чтобы вернуть былую форму, Нортугу нужно стать отцом

Норвежская лыжница Марит Бьорген ответила на шутку Петера Нортуга о том, что она может составить конкуренцию биатлонисту Уле-Эйнару Бьорндалену, который продолжает выступать в 43 года, отметив, что для возвращения былой формы Нортугу нужно стать отцом.
«Вообще, Петер стал уже достаточно взрослым, так что ему, я думаю, нужна особенная женщина, которая сможет упорядочить его жизнь. Петеру нужен «эффект папы». Это прекрасный способ вернуть себе прежнюю форму. Да, Нортуг должен стать отцом, если, конечно, уже им не стал», — приводит слова Бьорген TV2.