Глава USADA: ВАДА — это лиса, охраняющая курятник

Глава американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт во время симпозиума в Лозанне выразил мнение, что ВАДА в его нынешнем состоянии не является независимой организацией, преследующей единственную цель — борьбу с допингом.
«Очевидно, что ВАДА не хватает независимости. Это лиса, охраняющая курятник. Нет никаких сомнений, что на ВАДА оказывается давление, которое не даёт организации выполнить своё обещание вести бескомпромиссную борьбу с мошенниками», — приводит слова Тайгерта The Guardian.