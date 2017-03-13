Организаторы ОИ-2016 подозреваются в завышении сметы реконструкции «Мараканы»

Региональный административный суд Рио-де-Жанейро провёл расследование, по результатам которого открылось завышение сметы реконструкции стадиона «Маракана» организаторами Олимпийских игр—2016, сообщает Globo.
По информации прессы, смета была завышена на 211 млн реалов, что соответствует примерно $ 66 млн. Изначально предполагалось, что расходы на реконструкцию составят около $ 223 млн, но в итоге сумма достигла $ 380 млн.
Теперь бразильская прокуратура требует от трёх компаний, входящих в консорциум, проводивший работы на «Маракане», вернуть присвоенную сумму в госказну.