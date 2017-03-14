В сезоне-2017/18 в мужской и женской гандбольной Суперлиге появятся новые команды. Мужская будет создана на базе команды «УОР № 2» (Москва) и получит название МАИ (Московский авиационный институт). В женском чемпионате ожидается реорганизация столичного «Луча». Годовой бюджет МАИ и обновлённого «Луча» составит около 30 млн рублей, а в случае выхода клубов в Лигу чемпионов эта сумма может увеличиться в 2-2,5 раза.Цель создания новых клубов — повышение конкуренции в чемпионате России. Если в женской Суперлиге за победу в турнире борются четыре клуба, то у мужчин национальное первенство 15 лет подряд (2002–2016) выигрывают «Чеховские медведи».«В нашем национальном чемпионате нужно 5–6 сильных команд уровня «Чеховских медведей». А сейчас только чеховскому клубу удаётся более-менее удерживать гандболистов на длительный срок и стабильно наигрывать состав. Остальным командам тяжело, они практически все сырые. Например, из «Невы» два года назад ушли восемь игроков, год назад — пять. И так почти со всеми командами. Многие ребята уезжают играть за границу, так как там более высокие зарплаты. Нам нужно изменить эту систему», — приводят «Известия» слова главного тренера мужской сборной России