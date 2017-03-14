Линдберг: МОК доволен ходом подготовки Пхёнчхана к Олимпиаде-2018

Глава координационной комиссии Международного олимпийского комитетасказала, что осталась довольна прогрессом Пхёнчхана по подготовке к Играм 2018 года.«В целом мы довольны прогрессом, которого достиг Пхёнчхан при подготовке к Играм. Такой же позиции придерживаются и международные федерации. Однако впереди ещё немало работы. Детали важны как никогда. Участие исполняющего обязанности президента страны и премьер-министра показали, насколько сильна политическая поддержка Олимпиады-2018», — цитирует Линдберг Inside the Games.