«Калашников» в марте передаст СБР модернизированные винтовки

Генеральный директор концерна «Калашников»сообщил, что в марте Союзу биатлонистов России будут предоставлены доработанные биатлонные винтовки. По его словам, в винтовке улучшены точность, надёжность, эргономика, а также прицельные приспособления.«Существующую биатлонную винтовку мы серьёзно доработали. В марте мы уже передадим её в федерацию и надеемся, винтовка понравится спортсменам. Мы уверены, что продукт получился очень достойным. Много нюансов, так как это всё-таки олимпийский вид спорта, там всё должно быть идеально.Почему был большой переход на немецкие винтовки, потому что было полное отсутствие сервиса со стороны „Ижмаша“. Сейчас у нас есть выездная бригада, которая занимается сервисом», — цитирует Криворучко ТАСС.