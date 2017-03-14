Ушёл из жизни канадец, обновивший рекорд в марафоне в категории от 85 до 90 лет

Канадец, в октябре 2016 года установивший новый мировой рекорд в марафонском беге в возрастной категории от 85 до 90 лет, скончался в возрасте 86 лет, сообщает Reuters. Причиной его смерти стал рак предстательной железы.В 2016 году он пробежал марафон в Торонто за 3 часа 56 минут и 33 секунды, превысив предыдущее рекордное достижение более чем на полчаса. Ранее он стал первым спортсменом в возрастной группе «70 лет и старше», пробежавшим марафон менее чем за 3 часа.Всего Эд установил 36 мировых рекордов в беге.