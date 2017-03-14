Летающий лыжник Трофимов стал 5-м на этапе Континентального кубка в Польше

В Закопане (Польша) прошёл этап Континентального кубка по прыжкам на лыжах с трамплина. Две победы одержал австриец Клеменс Айгнер. Лучший результат среди россиян продемонстрировал Роман Трофимов, ставший пятым во втором старте.
Прыжки на лыжах с трамплина. Этап Континентального кубка. Закопане
Первый старт
1. Клеменс Айгнер (Австрия) — 255,9.
2. Константин Шмид (Германия) — 234,0.
3. Максимилиан Штайнер (Австрия) — 230,0…
11. Роман Трофимов (Россия) — 208,7.
Второй старт
1. Клеменс Айгнер (Австрия) — 243,8.
2. Максимилиан Штайнер (Австрия) — 243,6.
3. Константин Шмид (Германия) — 240,3…
5. Роман Трофимов (Россия) — 223,8.