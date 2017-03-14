Чемберс опередил скаковую лошадь в забеге на 100 м

Рекордсмен Европы в беге на 60 метров в помещении британецпринял участие в необычном забеге на 100 метров. Его соперником стала скаковая лошадь. Забег состоялся в рамках Челтенхемского фестиваля конных скачек. 38-летний Чемберс сумел победить, преодолев дистанцию за 10,36 секунды.«В начале забега я даже не замечал лошадь, но потом услышал топот копыт и её дыхание. После финиша я ощутил облегчение. Настоящей наградой стала для меня победа над столь быстрым животным», — приводит слова Чемберса The Sun.