Горнолыжник Ефимов завоевал бронзу на юниорском первенстве мира в слаломе

В Оре (Швеция) завершилось юниорское первенство мира по горнолыжному спорту. В активе российских спортсменов одна медаль. В специальном слаломе обладателем бронзовой награды стал Сергей Ефимов. Золото завоевал представитель Австрии Адриан Пертль. Второй результат продемонстрировал норвежец Бьорн Брудевол.
Горнолыжный спорт. Юниорское первенство мира. Оре
Юниоры. Слалом
1. Адриан Пертль (Австрия) – 1.37,64.
2. Бьорн Брудевол (Норвегия) – 1.37,80.
3. Семён Ефимов (Россия) – 1.38,26…
18. Никита Алёхин (Россия) – 1.40,28.