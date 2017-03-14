Агапитов выдвинут на должность первого вице-президента IWF

Исполком Федерации тяжёлой атлетики России утвердил главу организации Максима Агапитова в качестве кандидата на должность первого вице-президента Международной федерации тяжёлой атлетики. Кроме того, было принято решение о выдвижении вице-президента ФТАР Владимира Салтыкова на должность члена технического комитета IWF, сообщает ТАСС.
Заседание исполкома ФТАР прошло во вторник, 14 марта, в здании Олимпийского комитета России в Москве. Выборный конгресс Международной федерации тяжёлой атлетики состоится 29-30 мая в Бангкоке (Таиланд).