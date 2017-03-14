Стал известен состав сборной России на юниорский ЧМ по фигурному катанию

Федерация фигурного катания на коньках России объявила состав российской команды на юниорский чемпионат мира, который пройдёт в Тайване с 15 по 18 марта. В каждой дисциплине сборная России будет представлена тремя спортсменами или дуэтами.Дмитрий Алиев, Александр Петров, Александр Самарин.Алина Загитова, Станислава Константинова, Полина Цурская.Амина Атаханова/Илья Спиридонов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Алина Устимкина/Никита Володин.Алла Лобода/Павел Дрозд, Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин, Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов.