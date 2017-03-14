Велогонщик Саган съехал на обочину из-за пешехода и собаки, вышедших на дорогу
14 марта 2017, вторник. 18:18.
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Двукратный чемпион мира по велоспорту на шоссе Петер Саган
из команды Bora — Hansgrohe едва не столкнулся с пешеходом, который во время индивидуальной гонки с раздельным стартом на многодневке Мирового тура «Тиррено-Адриатико» переходил дорогу с собакой. Словак избежал столкновения, съехав на обочину.
«Я люблю собак, но пожалуйста, не забывайте о безопасности гонщиков!» — написал Саган в «Твиттере» после гонки.
Видео можно посмотреть в «Твиттере»
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