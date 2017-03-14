Глава ВАДА: лично у меня переход Мутко в правительство вопросов не вызывает

Глава Всемирного антидопингового агентства Крейг Риди прокомментировал назначение Виталия Мутко на пост вице-премьера правительства РФ, а также рассказал о финансовых проблемах организации.
«Виталия я хорошо и очень давно знаю, лично у меня его переход в правительство вопросов не вызывает. В конце концов, его назначение – это только российский вопрос. Насколько мне известно, оно было связано с его работой в качестве главы оргкомитета чемпионата мира 2018 года. Правда, теперь получилось, что он не может быть членом исполкома ФИФА, потому что является вице-премьером.
Что касается финансирования организации, то до конца года нам нужно ещё 3-4 млн долларов, чтобы закончить запущенные процессы. Что касается будущего, то мы полагаем, что помимо нашего годового бюджета в размере 30 млн долларов мы должны найти ещё 35 млн. Здесь есть один важный момент. Раньше мы получали деньги от России, и это были серьёзная помощь, но сейчас ситуация изменилась. Мы не можем принимать взносы от организации, признанной не соответствующей кодексу ВАДА. Вот вам ещё одна причина, почему мы заинтересованы в скорейшем восстановлении РУСАДА. Мы финансово заинтересованы в этом, нам нужна помощь России», — приводит слова Риди «Р-Спорт».