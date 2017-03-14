Глава USADA: дерзкий подход Колобкова шокировал всех на симпозиуме ВАДА

Глава американского антидопингового агентства (USADA)прокомментировал выступление министра спорта РФна симпозиуме Всемирного антидопингового агентства в Лозанне.«Вряд ли все ждали от него заслуженных извинений перед чистыми спортсменами за действия России, но его дерзкий, лишённый раскаяния подход наверняка шокировал всех. Рад, что речь Колобкова не показывалась по телевизору, так как его слова могли задеть и расстроить многих чистых спортсменов во всём мире. Пока российская сторона много говорит, но гораздо меньше делает. Остаётся надеяться, что за обещаниями последуют конкретные улучшения ситуации», — приводит слова Тайгерта The Guardian.