Британская легкоатлетка-трансгендер приговорена к 18 годам тюрьмы

Королевский суд Бирмингема приговорил чемпионку Великобритании по горному бегу 2012 годак 18 годам тюремного заключения за покушение на убийство сотрудника Союза легкоатлетов Великобритании. 42-летняя спортсменка-трансгендер в марте 2016 года на стадионе Alexander в Бирмингеме напала на Найббса и нанесла ему несколько ножевых ранений в область головы и шеи. Кроме того, Йеска травмировала, попытавшихся предотвратить нападение.Причиной такого поступка легкоатлетки стало решение о запрете на её участие в соревнованиях наравне с женщинами, а также аннулирование прошлых результатов, сообщает Inside the Games.