Британская легкоатлетка-трансгендер приговорена к 18 годам тюрьмы

Королевский суд Бирмингема приговорил чемпионку Великобритании по горному бегу 2012 года Лорен Йеску к 18 годам тюремного заключения за покушение на убийство сотрудника Союза легкоатлетов Великобритании Ральфа Найббса. 42-летняя спортсменка-трансгендер в марте 2016 года на стадионе Alexander в Бирмингеме напала на Найббса и нанесла ему несколько ножевых ранений в область головы и шеи. Кроме того, Йеска травмировала Кевана Тэйлора и Тима Бегли, попытавшихся предотвратить нападение.
Причиной такого поступка легкоатлетки стало решение о запрете на её участие в соревнованиях наравне с женщинами, а также аннулирование прошлых результатов, сообщает Inside the Games.