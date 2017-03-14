Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези Лига чемпионов Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Британская легкоатлетка-трансгендер приговорена к 18 годам тюрьмы

14 марта 2017, вторник. 19:00. Другие
Королевский суд Бирмингема приговорил чемпионку Великобритании по горному бегу 2012 года Лорен Йеску к 18 годам тюремного заключения за покушение на убийство сотрудника Союза легкоатлетов Великобритании Ральфа Найббса. 42-летняя спортсменка-трансгендер в марте 2016 года на стадионе Alexander в Бирмингеме напала на Найббса и нанесла ему несколько ножевых ранений в область головы и шеи. Кроме того, Йеска травмировала Кевана Тэйлора и Тима Бегли, попытавшихся предотвратить нападение.

Причиной такого поступка легкоатлетки стало решение о запрете на её участие в соревнованиях наравне с женщинами, а также аннулирование прошлых результатов, сообщает Inside the Games.
Источник: Inside the Games Сообщить об ошибке
Новости. Другие
14 марта 2017, вторник
19:00 Британская легкоатлетка-трансгендер приговорена к 18 годам тюрьмы
18:45 Глава USADA: дерзкий подход Колобкова шокировал всех на симпозиуме ВАДА
18:37 Глава ВАДА: лично у меня переход Мутко в правительство вопросов не вызывает
18:18 Велогонщик Саган съехал на обочину из-за пешехода и собаки, вышедших на дорогу
18:16 Трефилов: боюсь, что женский гандбол в России окажется внизу
17:39 Отец Мустафиной: Алие нужна машина, чтобы детская коляска помещалась
17:24 Стал известен состав сборной России на юниорский ЧМ по фигурному катанию
17:20 Агапитов выдвинут на должность первого вице-президента IWF
16:58 Иванушкин в матче с «Кузбассом» провёл свой 1000-й гол в ЧР по хоккею с мячом
16:41 Соревнования в параллельном гигантском слаломе на ЧМ пройдут 16 марта
16:33 «Байкал-Энергия» со счётом 3-0 выиграл серию у «Кузбасса» в плей-офф ЧР по бенди
16:26 «СКА-Нефтяник» вышел в полуфинал плей-офф ЧР по хоккею с мячом
16:01 Шетько и Резцова победили в спринте на юниорском первенстве России по биатлону
15:55 Горнолыжник Ефимов завоевал бронзу на юниорском первенстве мира в слаломе
15:43 Глазырина: потихоньку улучшаю свою форму для выступления на чемпионате России
15:10 Чемберс опередил скаковую лошадь в забеге на 100 м
14:45 Тихонов: Шипулин и Волков при Гербулове стали стрелять хуже
14:33 Васильев: Петербург Малышко не бросит, но он сам должен захотеть что-то делать
13:48 Старты в параллельном гигантском слаломе на ЧМ перенесены из-за плохой погоды
13:46 Санникова: биатлонистки Васнецова и Мошкова заслужили место в первой команде
13:02 Панков: Сливко прогрессирует, у неё всё идёт по плану
12:55 Фетисов: на встрече с делегацией МПК мы узнали вещи, которые не хотели узнавать
12:21 Двукратная чемпионка ОИ велогонщица Роуселл-Шэнд завершила международную карьеру
12:15 Лалович: у Дагестана великолепные шансы принять ЧЕ по борьбе
12:05 Полтавец: в олимпийском сезоне конькобежцы РФ могут пропустить 1-2 этапа КМ
11:22 Писарева: сезон завершён, увидимся в следующем году
10:47 Летающий лыжник Трофимов стал 5-м на этапе Континентального кубка в Польше
10:38 Риди: у меня складывается впечатление, что тема TUE для России стала новостью
10:03 Мустафина выставила на продажу автомобиль, подаренный ей за золото ОИ
09:49 Ушёл из жизни канадец, обновивший рекорд в марафоне в категории от 85 до 90 лет
09:46 «Калашников» в марте передаст СБР модернизированные винтовки
09:35 Линдберг: МОК доволен ходом подготовки Пхёнчхана к Олимпиаде-2018
09:17 Симонова поднялась на 31-ю строчку в юношеском рейтинге FEI по выездке
00:51 В мужской и женской гандбольной Суперлиге появятся новые команды
13 марта 2017, понедельник
23:18 FIS не будет наказывать Сундбю за неявку на награждение в Квебек
22:58 Организаторы ОИ-2016 подозреваются в завышении сметы реконструкции «Мараканы»
22:04 Колобков: готов в мае выступить на заседании совета учредителей ВАДА
21:18 Глава USADA: ВАДА — это лиса, охраняющая курятник
21:06 Бьорген: чтобы вернуть былую форму, Нортугу нужно стать отцом
20:39 Тарасов: почти ни у кого из соперников россиян нет железных эстафетных составов
20:03 Зеппельт: пожизненно дисквалифицированный Португалов работает с хоккеистами
18:53 Макларен: изменение формулировки в докладе о России не отменяет фактов
18:52 Сундбю не выступит в финале КМ по лыжным гонкам, его место занял Гульберг
17:46 Макларен: многие говорят, что Родченков — криминальная персона, но это не так
17:42 РУСАДА ищет гендиректора через интернет-портал поиска работы
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Пять медалей Сергея Устюгова на ЧМ по лыжным видам спорта - это...
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+