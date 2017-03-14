Кинтана стал победителем веломногодневки Мирового тура «Тиррено-Адриатико»

Австралиец Роан Деннис из команды BMC победил на седьмом этапе веломногодневки Мирового тура «Тиррено-Адриатико». В общей классификации лучшим стал колумбиец Наиро Кинтана из Movistar.
Велоспорт на шоссе. Мировой тур. «Тиррено-Адриатико»
Седьмой этап. Сан Бенедетто дель Тронто
Индивидуальная гонка с раздельным стартом. 10,05 км
1. Роан Деннис (Австралия, ВМС) – 11:18.
2. Йос ван Эмден (Нидерланды, LottoNl-Jumbo) – +0.03.
3. Майкл Хепбурн (Австралия, Orica-Scott) – +0.03.
126. Павел Кочетков (Россия, Katusha–Alpecin) – +1.31…
113. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha–Alpecin) – +1.34.
Общая классификация. Итоговое положение
1. Наиро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 25:56.27.
2. Роан Деннис (Австралия, ВМС) – +0.25.
3. Тибо Пино (Франция, FDJ) – +0.36…
29. Павел Кочетков (Россия, Katusha–Alpecin) – +11.09…
113. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha–Alpecin) – +1:01.15.