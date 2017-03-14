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175 лет назад 2016
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ПКР заявил о несоответствии данных из доклада Макларена по паралимпийцам РФ

14 марта 2017, вторник. 19:54. Другие
Паралимпийский комитет России сделал заявление по итогам встречи депутатов Госдумы РФ с представителями Международного паралимпийского комитета, состоявшейся в Бонне 10 марта.

«Депутаты проинформировали руководство ПКР, что в ходе их беседы в Бонне речь вновь зашла о 45 пробах, которые, по предположению господина Макларена, были вовлечены в «Методологию исчезновения положительных проб» за период с 2011 по 2015 годы — в 28 паралимпийских видах спорта. В этой связи руководители ПКР напомнили, что 3 августа 2016 года на слушаниях в МПК была получена информация с именами 35 спортсменов, из которых 15 проб принадлежат спортсменам по сурдлимпийским и не паралимпийским дисциплинам. 20 проб принадлежат спортсменам-паралимпийцам, из которых по 15 пробам ранее были проведены дисциплинарные расследования и применены все необходимые санкции в соответствии с нарушениями антидопинговых правил. По 5 пробам никакой конкретной достоверной информации о нарушении антидопинговых правил пока что не представлено.

7 августа 2016 года от МПК вместе с решением о приостановлении членства ПКР была получена дополнительная информация о 10 пробах новых спортсменов, из которых 2 пробы принадлежат спортсменам-сурдлимпийцам. 8 проб принадлежат спортсменам-паралимпийцам, по 2 пробам из которых ранее были проведены дисциплинарные расследования и применены все необходимые в таких случаях санкции. По оставшимся 6 пробам никакой конкретной достоверной информации о нарушении антидопинговых правил получено не было.

Таким образом, из 28 проб, относящихся к паралимпийцам, к 17 спортсменам-паралимпийцам уже применены санкции, а 11 проб – не подтверждены. По информации, полученной ПКР по запросу от РУСАДА, ни одна из 11 проб не содержит запрещённых субстанций и никаких уведомлений о нарушении антидопинговых правил указанные 11 спортсменов-паралимпийцев не получали. Также депутатам Госдумы было сообщено, что МПК подверг проверке 21 пробу от 7 российских спортсменов — участников Паралимпиады-2014 на основе информации, предоставленной профессором Маклареном. Эти пробы были извлечены из хранилища в Лозанне и направлены в аккредитованную ВАДА лабораторию в Лондоне для экспертизы. Из 21 пробы – три оказались непригодными к изучению, таким образом, было исследовано 18 проб.

По результатам судебно-медицинской экспертизы на всех 18 пробирках с пробами были обнаружены дефекты в виде уколов, царапин и других признаков, которые, по мнению г-на Макларена и МПК, свидетельствуют о манипуляциях, проводимых с пробирками с целью избегания обнаружения запрещённых веществ. Никаких уведомлений о нарушении антидопинговых правил указанные 7 спортсменов-паралимпийцев также не получали. В свою очередь ПКР направил запросы в ВАДА, МПК и Макларену с просьбой сообщить фамилии спортсменов, упомянутых во второй части отчёта независимого лица и всю возможную информацию, касающуюся предполагаемого участия указанных лиц в схеме подмены проб, описанной в отчёте.
ПКР заинтересован в проведении расследования по итогам доклада профессора Макларена. Но в настоящее время у ПКР нет никаких конкретных данных для того, чтобы рассматривать обвинения, выдвинутые против спортсменов-паралмпийцев», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ПКР.
Источник: Паралимпийский комитет России Сообщить об ошибке
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14 марта 2017, вторник
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