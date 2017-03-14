«Водник» победил «Уральский трубник» и вышел вперёд в 1/4 финала ЧР

Архангельский «Водник» в третьем матче четвертьфинальной серии чемпионата России по хоккею с мячом на своём льду оказался сильнее «Уральского трубника». Основное время встречи завершилось вничью 3:3, а в дополнительное время победу северянам принёс голТаким образом, «Водник» вышел вперёд в противостоянии до трёх побед — 2-1. Четвёртая встреча пройдёт в Архангельске 15 марта.«Водник» (Архангельск) — «Уральский трубник» (Первоуральск) — 4:3 ОТ (1:2, 2:1, 1:0)Бефус, 30 (1:0), Степченков, 34 (1:1), Сысоев, 36 (1:2), Дергаев, 59 (2:2), Разуваев, 60 (2:3), Дергаев, 87 (3:3), Дергаев, 103 (4:3).2-1.