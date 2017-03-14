Паралимпийцы РФ смогут получить приглашения на Игры-2018 при восстановлении ПКР

Паралимпийский комитет России объяснил порядок участия российских спортсменов в Паралимпиаде-2018 в Пхёнхчане в случае, если Международный паралимпийский комитет восстановит членство ПКР в организации.«На встрече было отмечено, что, несмотря на письма ПКР и встречи российских представителей с руководством МПК, вопрос о допуске российских спортсменов к квалификационным соревнованиям XII Паралимпийских зимних игр 2018 года в Пхёнчхане не решён. Как было отмечено ранее в пресс-релизе МПК от 29 января 2017 года, возможность российских спортсменов принять участие в зимней Паралимпиаде 2018 года остаётся в случае восстановления членства ПКР в МПК. В этом случае ПКР сможет подать заявки на двусторонние приглашения, которые будут рассмотрены МПК 8-25 января 2018 года.1 февраля 2018 года МПК определит, какой спортсмен и из какой страны получит двустороннее приглашение. Также у российских спортсменов есть возможность попасть на Паралимпийские игры по квотам в случае отказа от них Национальных паралимпийских комитетов различных стран. Распределение таких квот будет осуществлено до 31 июля 2017 года. По мнению МПК, для восстановления членства ПКР российской стороне необходимо не только выполнить критерии восстановления членства ПКР в МПК, но и восстановить аккредитацию Российского антидопингового агентства (РУСАДА). На данный момент единственными учредителями РУСАДА являются Олимпийский комитет России и ПКР. В состав наблюдательного совета РУСАДА вошёл генеральный секретарь ПКР, пятикратный чемпион Паралимпийских игр Андрей Строкин», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ПКР.