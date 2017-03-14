Глава комиссии спортсменов ВАДА: верю и сочувствую Йохауг

Председатель комиссии спортсменов Всемирного антидопингового комитетаподдержала норвежскую лыжницу. Напомним, что олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира была дисквалифицирована на 13 месяцев за употребление клостебола, однако Международная федерация лыжных гонок обжаловала это решение в Спортивном арбитражном суде.«Я считаю, что с Йохауг произошла случайность. Её история кажется правдоподобной, так что я верю и сочувствую ей. На заседаниях в CAS ей будет нелегко, потому что сейчас к этой ситуации приковано очень много внимания. Её вина не сопоставима с тем ущербом, который нанёс лыжным гонкам настоящий допинг», — приводит слова Скотт VG.