Родионенко: предполагаем, что в ноябре Мустафина начнёт полноценно тренироваться

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, трёхкратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы россиянка Алия Мустафина после родов приступит к тренировкам в ноябре.
«Алия должна родить в июне, и она уже всё для себя решила и нас предупредила: «Сразу же после чемпионата мира сына, (если верить УЗИ, у Алии должен родиться мальчик), у меня забирает к себе моя мама, а вы ждите меня в зале». Чемпионат мира у нас пройдёт в октябре, так что примерно в ноябре мы предполагаем, что Алия Мустафина начнёт полноценно тренироваться.
Сложно ли ей будет после рождения ребёнка? Нет, не думаю. Посмотрите на Оксану Чусовитину, которая, кстати, приедет в Баку: ей уже больше 40 лет, она становилась олимпийской чемпионкой ещё в далёком 1992 году, в Барселоне, и всё ещё выступает. Конечно, Оксана уже не претендует на призовые места, она давно не меняла свою программу, но это живая легенда, гимнастики, доказывающая всем нам, что возможно всё! Что уж тогда говорить об Алие Мустафиной, которой всего-навсего 22 года. В том, что она вернётся и снова станет одним из лидеров мировой гимнастики, я практически не сомневаюсь. Потому что всегда говорила и не устаю повторять: Мустафина – это характер!» — цитирует Родионенко «Москва-Баку».