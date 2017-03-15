Колобков: надеюсь, в мае будет позитивный доклад по антидопинговой политике РФ

Министр спорта России Павел Колобков, выступая на заседании общественного совета при министерстве спорта, сказал, что серьёзного продвижения по антидопинговой «дорожной карте», разработанной с ВАДА, можно ожидать в мае 2017 года.
«Мы реализуем „дорожную карту“. Надеюсь, в мае-месяце будет положительный доклад с точки зрения изменений по нашей антидопинговой политике.
После домашней Олимпиады во всех странах традиционно наблюдается спад результатов, но уверен, что в Южной Корее мы будем в числе команд-лидеров. 2017 год будет посвящен подготовке к Пхёнчхану. Наша команда принимает участие во всех тестовых мероприятиях в Южной Корее, у нас сформирован план подготовки, в рамках которого мы будем использовать базы в России, преимущественно восточного региона, а также зарубежные. Наша рабочая группа, в которую входили представители Олимпийского комитета России и Минспорта, посетили восточный регион, чтобы оценить его к приему нашей команды. Уверен, это будет на высоком уровне", — приводит слова Колобкова «Интерфакс».
Также министр отметил, что в настоящее время в России массовым спортом занимается 34% населения.