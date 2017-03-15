Стал известен состав сборной Германии на этап КМ по биатлону в Хольменколлене

Тренерский штаб сборной Германии по биатлону огласил состав команды на заключительный этап Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия), который пройдёт 17-19 марта, сообщает DSV.
Биатлон. Этап Кубка мира. Хольменколлен. Состав сборной Германии
Мужчины: Бенедикт Долль, Флориан Граф, Эрик Лессер, Филипп Наврат, Арнд Пайффер, Роман Рес, Симон Шемпп.
Женщины: Лаура Дальмайер, Марен Хаммершмидт, Дениз Херманн, Франциска Хильдебранд, Ванесса Хинц, Надин Хорхлер.
В общем зачёте Кубка наций мужская и женская сборные Германии занимают первое место.