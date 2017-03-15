Попов: допинг-скандалы в спорте РФ стали следствием отсутствия моральных устоев

Председатель Общественного совета при Министерстве спорта РФ, четырёхкратный олимпийский чемпион по плаваниюназвал отсутствие моральных устоев в обществе одной из причин допинг-скандалов.«Все допинг-скандалы в отечественном спорте стали следствием не только меркантильных побуждений, жажды обогащения и славы, но в значительной степени отсутствия моральных устоев, запущенности в области духовно-нравственного и патриотического воспитания. Участились случаи, когда поступки спортсменов, тренеров не только безнравственны, но и граничат с откровенным предательством.Необходимо эффективно осуществлять взаимодействие всех сторон, участвующих в подготовке спортсмена: от личного тренера до министерства спорта. Вся цепочка должны быть выстроена, отработана и способствовать тому, чтобы спортсмен готовился к выступлениям», — цитирует Попова «Интерфакс».Общественный совет минспорта признал работу ведомства в 2016 году удовлетворительной.