Бей и Резцова победили в гонках преследования на юниорском ЧР по биатлону

Семён Бей и Кристина Резцова одержали победы в гонках преследования на первенстве России по биатлону среди юниоров в Ханты-Мансийске. Вторыми стали Глеб Слободенюк и Ксения Жужгова, третьими — Вячеслав Малеев и Елизавета Каплина.
Биатлон. Юниорское первенство России. Ханты-Мансийск
Гонка преследования. 12,5 км. Юниоры
1. Семён Бей (Тюменская область) — 34.50,7 (2).
2. Глеб Слободенюк (Санкт-Петербург) — +14,7 (1).
3. Вячеслав Малеев (Тюменская область) — +46,0 (3).
Гонка преследования. 10 км. Юниорки
1. Кристина Резцова (ХМАО) — 31.18,0 (1).
2. Ксения Жужгова (Тюменская область) — +2.26,5 (2).
3. Елизавета Каплина (ХМАО) — +3.10,5 (6).