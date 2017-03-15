Стал известен состав сборной России по лыжным гонкам на последний этап КМ

Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам объявил состав команды на финальный этап Кубка мира, который пройдёт 17-19 марта в Квебеке (Канада). В него не вошёл двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, одержавший победы в скиатлоне и командном спринте на турнире в Лахти.Мужчины: Александр Бессмертных (Московская/Кемеровская область), Андрей Ларьков (Республика Татарстан).Женщины: Юлия Белорукова (Республика Коми), Анастасия Седова (Нижегородская область / Республика Мордовия), Юлия Чекалёва (Вологодская область).