Комиссия спортсменов ВАДА предложила создать хартию прав и обязанностей атлетов

На заседании рабочей группы, организованной комиссией спортсменов ВАДА, которое состоялось вчера, 14 марта, было предложено создать хартию прав и обязанностей атлетов, сообщается на официальном сайте ВАДА.
Причиной такого решения стало недовольство спортсменов по всему миру в связи с результатами расследования Ричарда Паунда и Ричарда Макларена, которые представили свои доклады касательно ситуации с допингом в России. Под хартией будет предложено подписаться всем атлетам, после чего её ратифицируют все антидопинговые организации мира.