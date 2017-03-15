Каминский: Устюгова все поддерживали, а для него очень важен психологический фон

Старший тренер сборной России по лыжным гонкамоценил прогресс, которого добилсяв нынешнем сезоне. 24-летний спортсмен стал победителем «Тур де Ски», а на чемпионате мира завоевал две золотые и три серебряные награды.«Мы давно от него ждали чего-то подобного – талант у парня налицо. В этом сезоне всё сложилось – смена тренера, хорошая атмосфера не только в группе Маркуса Крамера, где тренировался Сергей, но и во всей сборной. Все ребята в команде Сергея поддерживали, а для него очень важен психологический фон.На чемпионате мира Устюгову мы планировали одну-две медали плюс надеялись на эстафеты. И наши надежды оправдались. И даже если бы заменили Устюгова на последнем этапе в эстафете, думаю, всё равно результат был бы тем же – второе место. Потому что первые три этапа ребята великолепно отработали», – цитирует Каминского «Советский спорт».