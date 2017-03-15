Шишкарёв: юная гандболистка, наступившая на голову сопернице, дисквалифицирована

«Случай вопиющий. Какая-то неоправданная детская жестокость. Необходимо разобраться, что за этим стоит: либо это психоэмоциональный срыв, либо у девочки какие-то проблемы. Обещаю, что мы дойдём до самой сути. На данный момент принято решение дисквалифицировать Кристину Католуп до конца соревнований. Кроме того, мы будем обращаться в федерацию Ростовской области, чтобы разбор данного инцидента произошёл и на региональном уровне. Помимо административных наказаний, девушка должна принести свои извинения. Думаю, не помешает также и беседа с родителями. Возможно, на предстоящем исполкоме нашей федерации дополнительно рассмотрим данный эпизод, после чего обязательно проведём какие-то беседы с остальными детьми на этот счёт, потому что подобное поведение недопустимо.
Что касается пострадавшей Александры Пустохиной, то, насколько мне известно, никаких травм она не получила», — сказал Шишкарёв в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.