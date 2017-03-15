Бойкова и Козловский победили в короткой программе на юниорском ЧМ в Тайбэе

Россиянепобедили в короткой программе соревнований спортивных пар на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в Тайбэе. Второй результат показали китайцы Гао Юймэн и Се Чжун, а замыкают промежуточную тройку лидеров австралийский дуэт Екатерина Александровская и Харли Уиндсор.1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 61,27.2. Гао Юймэн/Се Чжун (Китай) – 59,97.3. Екатерина Александровская/Харли Уиндсор (Австралия) – 59,82.4. Алина Устимкина/Никита Володин (Россия) – 54,63…8. Амина Атаханова/Илья Спиридонов (Россия) – 50,20.