Фуркад отправился в Хольменколлен для участия в этапе КМ по биатлону

Француз Мартен Фуркад в среду, 15 марта, отправился в Норвегию для участия в заключительном этапе Кубка мира по биатлону, который пройдёт в Хольменколлене с 17 по 19 марта. 11-кратный чемпион мира, ранее собиравшийся пропустить соревнования, принял такое решение в связи с тем, что его гражданская жена должна родить их второго ребёнка только спустя неделю после стартов. В то же время Мартен готов в любой момент вернуться во Францию, сообщает RMC.
Напомним, что Мартен досрочно одержал победу в общем зачёте Кубка мира и стал обладателем «Большого хрустального глобуса» в шестой раз кряду.