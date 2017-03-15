Иванова: принимать что-то запрещённое в санном спорте просто бессмысленно

Российская саночницарассказала о ситуации с допингом в этом виде спорта, а также об отношении с иностранными спортсменами после доклада Ричарда Макларена.«В нашем виде спорта ситуация с критикой иностранцев обстоит очень спокойно. Честно — даже за спиной никто ничего не говорит! Были бы какие-то сплетни, ухмылки, косые взгляды — мы бы это заметили. Но ничего подобного нет. В Корее состоялось общее собрание спортсменов. Так нам объявили, что все вопросы, связанные с допингом, находятся в ведении FIL (Международной федерации санного спорта), все спортсмены под жёстким контролем, и нарушений ни у кого нет. Хотя пробы сдаём регулярно. Впрочем, зачем вообще допинг в санях? Можно, конечно, как-то прибавить на старте, но сам по себе старт ничего не решает. Тебе ещё километр с лишним лететь вниз по трассе, и тут всё зависит только от техники. В общем, принимать что-то просто бессмысленно.Немцы как-то подошли — попросили перевести какой-то список, связанный с докладом Макларена. Вроде как кто из наших чего принимал… Не помню точно. На русском языке. Где нашли — не знаю. Я пальцем у виска покрутила — идите, мол, с такими просьбами и не суйте нос не в своё дело. Обидеться — не обиделась. Посмеялись. Говорю же — у нас атмосфера хорошая», — приводит слова Ивановой «Советский спорт».