Эрзурум намерен бороться за право проведения зимней Олимпиады-2026

Эрзурум (Турция) может подать заявку на проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года. Об этом заявил депутат правительства Турции«К 2023 году провинции Эрзурум, Эрзинджан и Карс будут соединены скоростной железной дорогой. В сентябре мы отправим в Международный олимпийский комитет письмо о намерениях и заявку на проведение Олимпиады. В спортивную инфраструктуру провинции Эрзурум инвестировано около одного миллиарда турецких лир. Недавно в провинции также состоялся Зимний юношеский европейский олимпийский фестиваль с участием 34 стран. Я верю, что зимняя Олимпиада может пройти в Эрзуруме» — цитирует Йилыджака Trend.