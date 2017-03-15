Правительство выделит почти 55 млрд рублей на развитие спорта в РФ в 2018 году

Правительство РФ планирует выделить 54 млрд 756,165 млн рублей в 2018 году на развитие физической культуры и спорта в стране, сообщает официальный портал правовой информации.В 2019 году планируется выделить сумму в размере 32 млрд 137,316 млн рублей, а в 2020 году — 32 млрд 185,800 млн.Увеличение расходов в 2018 году связано с проведением в России чемпионата мира по футболу, который пройдёт с 14 июня по 15 июля на стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре и Саранске.